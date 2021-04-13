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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرض الحلقة الأولى من الطاووس.. رؤوف عبد العزيز مخرج بدرجة المايسترو

رؤوف عبد العزيز برفقة
رؤوف عبد العزيز برفقة الفنان جمال سليمان

تصدرت الحلقة من مسلسل "الطاووس" ترند مؤشر البحث جوجل، خاصة في ظل استطاعت المخرج رؤوف عبد العزيز، في تقديم لوحة فنية رائعة استطاعت أن تخطف قلوب المشاهدة من الحلقة الأولى والتي عرضت صباح اليوم.

 ودائما كعادته يصر المخرج رؤوف عبد العزيز على الخروج عن النمطية والراهن في تقديم الفنانين و يظهرهم للمشاهدين بشكل غير مألوف، ومعتاد عليهم، وهذا ما ظهر جليا في تقديمه للعديد من الأجيال في مسلسل "الطاووس"، ما بين النجم العربي جمال سليمان، و سيدة المسرح سميحة أيوب، وأحمد فؤاد سليم، والفنانة سهر الصايغ، وخالد عليش، و هبة عبد الغني، وعابد عناني والفنانة الشابة فرح الزاهد ومهند حسني، وغيرهم.

 الحلقة الأولى من مسلسل الطاووس، أكدت برائعة رؤوف عبد العزيز على قدرته فن توجيه الممثل بشكل رائع متناغم ومتلائم مع الأحداث، مما يجعلة مخرج بدرجة مايسترو. 

يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل الطاووس جمال سليمان رؤوف عبد العزيز سهر الصايغ مسلسلات رمضان 2021

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