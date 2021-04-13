عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 1.. أحمد العوضي يحطم سيارة ياسمين عبد العزيز

اللى مالوس كبير
اللى مالوس كبير

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "اللي ملوش كبير"، بظهور “غزل” (ياسمين عبد العزيز)، التي يبدو أنها تتمتع بثراء فاحش، ولديها أسطول سيارات على أحدث موديل، وتعيش في فندق، وتذهب للتسوق في أحد المولات، وتدفع 500 ألف جنيه فى “الشوبينج”.
 

وتذهب غزل "ياسمين عبد العزيز" إلى حفل في “ديسكو”، رفقه صديقتها “نادين” (دنيا عبد العزيز)، وتقابل الخديوي "أحمد العوضي" الذي يفتعل مشاجرة مع أحد الأشخاص في المكان، وعند خروجه؛ يجد سيارة تعوق سيارته؛ ليتلفظ بالشتائم، ويجد أن “غزل” هي صاحبتها؛ ليدخل في مشاجرة معها، ويكسر لها سيارتها. 

وبعد ذلك، تُبلغ “غزل” الشرطة عن ما حدث مع الخديوى، وكسر سيارتها، ويذهب الخديوي "أحمد العوضى" إلى القسم، ويقابل المقدم محمود الرحاوي (أحمد سعيد عبد الغني)، ويبلغه أنها هي السبب لأنها وقفت وراء سيارته.

وخلال الأحداث يقابل "الخديوي"، “غزل”، عند المحامي، في محاولة للصلح بينهما، لكنها ترفض، وتريد الاعتذار لها، ودفع 100 ألف جنيه لها، ويرفض الأمر ويتشاجر معها مجددا، ويخرج من عند المحامي ويذهب إلى زوجته “قدرية” (دينا فؤاد) ويتحدث معها عن أولاده. 


وظهر الفنان خالد الصاوي في نهاية أحداث الحلقة، في مشهد سيطرت عليه حالة من الإثارة، في دور «عابد»، حيث يجسد دور زوج «غزل» ياسمين عبد العزيز، ويبدو أنه قاسي القلب معها، وتتعرض منه للعنف الأسري، فدخل عليها وهي تتحدث في الهاتف المحمول، وتروي لصديقتها، لقاءها مع «سيف الخديوي» أحمد العوضي، ليفاجئها بسماعه لها، وتقوم بفزع ويسيطر على ملامحها شعور الخوف والرعب، بعكس شخصيتها الشديدة التي ظهرت في بداية الحلقة.

وانتهت الحلقة، التي عرضت على شاشة قناة «سي بي سي»، على مشهد تعدي «عابد» خالد الصاوي، على زوجته «غزل» ياسمين عبد العزيز، بالضرب، حتى أنه جرحها في رأسها، بعد صدمه لها في نافذة غرفتها أكثر من مرة، لتنتهي الأحداث على مشهد سقوط «غزل» على الأرض؛ لتشويق الجمهور لأحداث الحلقة الثانية، اليوم الثلاثاء الساعة التاسعة مساءً. 

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير

ويضم مسلسل «اللي مالوش كبير» عددا من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم “عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ، وفتوح أحمد”.


مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه»، بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض مسلسل اللي مالوش كبير

“cbc - cbc دراما - art حكايات - منصة Watch iT”.

مسلسل اللى ملوش كبير الحلقة 1 ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى مسلسلات رمضان 2021 خالد الصاوي اللي مالوش كبير أحمد سعيد عبد الغني دينا فؤاد مسلسل اللي مالوش كبير مسلسل اللي ملوش كبير اللي ملوش كبير

ترشيحاتنا

الفرق بين الصدقة الجارية وباقي الصدقات.. الأزهر يجيب

الصين غاضبة وأمريكا ترحب.. اليابان تخطط لصرف مياه محطة نووية في البحر

صلاة الفجر في رمضان تكفر كل ذنوبك مهما كانت كثيرة بـ4 شروط.. باقي 25 دقيقة

طرد لاعب في الدوري الكوري بسبب احتفال ساذج بهدف.. فيديو

شيفروليه تقدم عروضا بمناسبة شهر رمضان بالإمارات

خرائط جوجل تورط عريسا للزواج من امرأة غير عروسته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

وزيرة التخطيط: إخلاء مجمع التحرير.. اعرف السبب

وأنا مالي بيك.. محمد رمضان يهاجم عمرو أديب بـ فيديو جديد | شاهد

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

التعبان التانى .. باسم سمرة يهاجم محمد رمضان

شاهد.. لحظة وفاة لاعب مغربي أثناء مشاركته في إحدى مباريات الدوري

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ