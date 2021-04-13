مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 1.. أحمد العوضي يحطم سيارة ياسمين عبد العزيز

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "اللي ملوش كبير"، بظهور “غزل” (ياسمين عبد العزيز)، التي يبدو أنها تتمتع بثراء فاحش، ولديها أسطول سيارات على أحدث موديل، وتعيش في فندق، وتذهب للتسوق في أحد المولات، وتدفع 500 ألف جنيه فى “الشوبينج”.



وتذهب غزل "ياسمين عبد العزيز" إلى حفل في “ديسكو”، رفقه صديقتها “نادين” (دنيا عبد العزيز)، وتقابل الخديوي "أحمد العوضي" الذي يفتعل مشاجرة مع أحد الأشخاص في المكان، وعند خروجه؛ يجد سيارة تعوق سيارته؛ ليتلفظ بالشتائم، ويجد أن “غزل” هي صاحبتها؛ ليدخل في مشاجرة معها، ويكسر لها سيارتها.



وبعد ذلك، تُبلغ “غزل” الشرطة عن ما حدث مع الخديوى، وكسر سيارتها، ويذهب الخديوي "أحمد العوضى" إلى القسم، ويقابل المقدم محمود الرحاوي (أحمد سعيد عبد الغني)، ويبلغه أنها هي السبب لأنها وقفت وراء سيارته.



وخلال الأحداث يقابل "الخديوي"، “غزل”، عند المحامي، في محاولة للصلح بينهما، لكنها ترفض، وتريد الاعتذار لها، ودفع 100 ألف جنيه لها، ويرفض الأمر ويتشاجر معها مجددا، ويخرج من عند المحامي ويذهب إلى زوجته “قدرية” (دينا فؤاد) ويتحدث معها عن أولاده.



وظهر الفنان خالد الصاوي في نهاية أحداث الحلقة، في مشهد سيطرت عليه حالة من الإثارة، في دور «عابد»، حيث يجسد دور زوج «غزل» ياسمين عبد العزيز، ويبدو أنه قاسي القلب معها، وتتعرض منه للعنف الأسري، فدخل عليها وهي تتحدث في الهاتف المحمول، وتروي لصديقتها، لقاءها مع «سيف الخديوي» أحمد العوضي، ليفاجئها بسماعه لها، وتقوم بفزع ويسيطر على ملامحها شعور الخوف والرعب، بعكس شخصيتها الشديدة التي ظهرت في بداية الحلقة.



وانتهت الحلقة، التي عرضت على شاشة قناة «سي بي سي»، على مشهد تعدي «عابد» خالد الصاوي، على زوجته «غزل» ياسمين عبد العزيز، بالضرب، حتى أنه جرحها في رأسها، بعد صدمه لها في نافذة غرفتها أكثر من مرة، لتنتهي الأحداث على مشهد سقوط «غزل» على الأرض؛ لتشويق الجمهور لأحداث الحلقة الثانية، اليوم الثلاثاء الساعة التاسعة مساءً.

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير



ويضم مسلسل «اللي مالوش كبير» عددا من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم “عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ، وفتوح أحمد”.



مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه»، بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.



قنوات عرض مسلسل اللي مالوش كبير

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