تركي آل الشيخ يهنئ الملك سلمان وولي العهد والمسلمين بحلول شهر رمضان

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، والشعب السعودي، والمسلمين، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على “تويتر”: "خالص التهاني لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. وأهنئ الشعب السعودي والمسلمين كافة، وتهنئة لزملائي وزميلاتي في قطاع الترفية... أسأل الله أن يجعلها أيام خير ويتقبل من الجميع صالح الأعمال".



يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، نشر فيديو من كواليس برنامج رامز جلال الجديد، المنتظر عرضه في رمضان الحالي.



وظهر تركي آل الشيخ، في الفيديو، على كرسي، وبجواره "روبوت"، بينما يداعبه رامز جلال، قائلا: "بالصلاة على النبي، لأول مرة في غرفة الأسرار، معانا معالي المستشار، مع رامز اللي عقله طار، سقفة جامدة يا جدعان".



ولم يتضح في الفيديو، "هل تواجد المستشار تركي آل الشيخ" سيكون داخل الحلقات مع رامز جلال" أم سيكون أحد ضحايا رامز".