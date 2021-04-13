طرد لاعب في الدوري الكوري بسبب احتفال ساذج بهدف.. فيديو

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي “سيونجنام إف سي” ومنافسه “جوانججو إف سي” ضمن منافسات الجولة التاسعة، من بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم، حالة طرد لاعب صربي الجنسية يدعى “موليتش”؛ بسبب احتفال ساذج بهدفه.



اللاعب الصربي خلع قميصه؛ بعد تسجيله الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يتذكر أنه سبق وحصل على بطاقة صفراء، ويطرده الحكم على الفور.



ونجح فريق “سيونجنام إف سي” في الفوز على منافسه بنتيجة 2-0، سجلهما الصربي فيصل موليتش.

ويحتل فريق “سيونجنام إف سي”، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الكوري، برصيد 15 نقطة، بينما جاء فريق “جوانججو إف سي” في المركز التاسع، برصيد 10 نقاط .

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