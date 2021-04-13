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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

نسرين طافش تروج لـ مسلسل المداح بجلسة تصوير جديدة

صدى البلد

روَّجت الفنانة نسرين طافش، لمسلسلها الجديد "المداح"- المقرر انطلاق عرضه، اليوم- وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "نسرين" متألقة، في أحدث جلسة تصوير، بعدسة المصور ياسر الموجي، وعلقت عليها: "رمضان كريم عليكم حبايبي ومتابعيني الراقين، جعل الله هذا الشهر الفضيل فرجًا ورحمة ورزق وخير وبهجة وصحة للجميع".

وأضافت: "انتظروا الليلة أولى حلقات مسلسل المداح على قناة النهار، الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وقناة النهار دراما، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.. وغدًا على قناة إي ٔآر تي حكايات، الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتطبيق فيو".

قصة مسلسل المداح
 

يقتحم مسلسل المداح عالم الروحانيات والتصوف، حيث تدور أحداثه فى إطار من التشويق، من خلال دراما اجتماعية مشوقة في أحداثها.

ويظهر حمادة هلال خلال أحداث مسلسل "المداح" بشخصية "صابر المداح"، وهو شاب ريفي، متزوج من الفنانة نسرين طافش، ويدخل في العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني، يرث من والده موهبة الإنشاد.

ويقوم المسلسل، حول فكرة الإنشاد والابتهالات الدينية، وقصة الإنشاد والمنشدين، وخلافاتهم مع نقابة الموسيقيين.

أبطال مسلسل المداح 

مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من بطولة “حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر”.

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