مسلسل بين السماء والأرض يهدى العمل لهذا الموسيقار الراحل

أذيعت منذ قليل الحلقة الأولى لـ مسلسل بين السماء والأرض والذى يقوم ببطولته هاني سلامة ، وقد شهد تتر النهاية إهداء من صناع العمل الى موسيقى الفنان الراحل بليغ حمدي ، إما المشهد الأول فقد قام بتكريم عدد من المخرجين على راسهم عاطف الطيب ومحمد خان وصلاح أبوسيف مخرج الفيلم المأخوذ عن قصته مسلسل بين السماء والأرض .

مسلسل بين السماء والأرض الحلقة 1

وبدأت الأحداث بظهور أبطال المسلسل داخل اسانسير معطل ويحاولوا الاستنجاد بمن في العمارة، الذين يحاولون ان يقوموا بحل المشكلة لكن لا يستطيعون.

يبدأ ابطال العمل التعرف على بعضهم البعض، والأسباب التي أتت بهم الى العمارة، ويدخل بعضهم في حاله هلع بسبب استمرار تعطل الأسانسير، والبعض الاخر يتشاجر. وفي نهاية العمل تعاد الأحداث بطريقة الفلاش باك ليريك أسباب قدوم الأبطال الى الأسانسير.

القصة العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا الابطال مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

وقد نشر المخرج ماندو العدل البوستر الرسمى لمسلسل "بين السماء والأرض”"عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا :"التجربة الاصعب في حياتي المهنية وكانت هتبقي صعبة جدا علي اي مخرج" وتابع ماندو العدل :" المسلسل ده تعبت فيه جدا جدا و عندي امل باذن الله انه يعجب الناس، كل التحية للعظماء الراحلين صناع الفيلم".

كما طرح المنتج تامر مرسي البرومو الرسمي للعمل عبر صفحته على فيسبوك، وتخطى ال٥٠ الف مشاهدة. المشاهد الاولى وخطأ في العمل اللافت في البرومو الأول للمسلسل، هو خطأ فادح وقع فيه صناع العمل المأخوذ عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، التي كتبها للسينما كل من «السيد بدير وصلاح ابو سيف»، واخرجه الأخير بالفيلم السينمائي الشهير المعروض في أواخر خمسينيات القرن الماضي.