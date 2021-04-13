تفاصيل جديدة حول حادث منشأة نطنز النووية الإيرانية

كشف مسئول مخابراتي أمريكي إلى صحيفة نيويورك تايمز أن تفجير منشأة نطنز النووية الإيرانية تم عبر تهريب عبوة ناسفة، تم تفجيرها عن بعد.

وقال المسئول الأمريكي إلى تفجير منشأة نطنز دمر النظامين الكهربائيين الأساسي والاحتياطي.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على حق بلاده في الدفاع عن نفسها في أعقاب هجوم تخريبي واضح على محطة نطنز لتخصيب الوقود.

في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الاثنين ، أشار ظريف إلى أن الهجوم المتعمد على منشأة نووية هو 'إرهاب نووي وجريمة حرب'.

وكتب ظريف على تويتر "هددت إسرائيل وتتفاخر الآن بالتحرك لمنع استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بعد الانتخابات الأمريكية". إذا أرادت الولايات المتحدة تجنب عواقب هذه المقامرة الحمقاء ، فعليها التوقف عن اعتبار الإرهاب الاقتصادي الذي يرتكبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو الإرهاب النووي الأخير بمثابة وسيلة ضغط تفاوضية وإزالة جميع العقوبات المفروضة أو المعاد فرضها أو إعادة تسميتها منذ اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف: "بعد التحقق في الوقت المناسب من إزالة جميع العقوبات الأمريكية ، سترد إيران بوقف جميع الإجراءات العلاجية - والتي ستتخذ الآن قفزة تصاعدية كبيرة في أعقاب هذا التخريب الإرهابي الأخير".

وأدى انفجار في منشأة نطنز، الاحد، التي تنتج اليورانيوم المكرر منخفض النقاء ، إلى انقطاع إمدادات الطاقة مؤقتًا. لم يصب أحد في الحادث ، لكن تضررت بعض أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-1 ، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الخارجية.