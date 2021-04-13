انخفاض كبير في إصابات كورونا بالصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في انخفاض كبير للإصابات بالصين.

وقالت اللجنة إنها سجلت 8 حالات قادمة من الخارج، وحالة واحدة محلية في مقاطعة يونان، كما لم تسجل أي حالات وفاة بسبب الفيروس.

وسجلت 18 حالة جديدة بدون أعراض في نفس اليوم، بينما يخضع 299 مريضا بدون أعراض للمراقبة الطبية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 90435 حالة، مع عدم تغيير عدد الضحايا عند 4636.

يأتي ذلك مع محاولات الصين السيطرة على الوباء عبر زيادة عدد الأشخاص الحاصلين على التلقيح ضد الفيروس.

