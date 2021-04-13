الصين غاضبة وأمريكا ترحب.. اليابان تخطط لصرف مياه محطة نووية في البحر

أعربت الصين عن قلقها الشديد، إزاء خطة اليابان لتصريف مياه الصرف الصحي المشعة الملوثة، في محافظة فوكوشيما، في البحر، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء.



فيما وجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الشكر، إلى الحكومة اليابانية، على قرار تصريف المياه المشعة الملوثة في محافظة فوكوشيما، في البحر.



وكتب “بلينكن” على “تويتر”: "نشكر اليابان على جهودها الشفافة في قرارها التخلص من المياه المعالجة من موقع فوكوشيما دايتشي، ونتطلع إلى استمرار تنسيق الحكومة اليابانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".



وكانت الحكومة اليابانية، أعربت عن عزمها ضخ أكثر من مليون طن من المياه الملوثة، في البحر، من محطة فوكوشيما النووية المدمرة.



وقالت الحكومة اليابانية إن عملية ضخ المياه، ستستمر لمدة عامين، في قرار، سيواجه رفضا من جيران اليابان، كوريا الجنوبية، والصين.



وستوجه هذه الخطوة، ضربة أخرى لصناعة صيد الأسماك في فوكوشيما، التي عارضت مثل هذه الخطوة لسنوات.