نشرة الفن.. محمد رمضان يرد على عمرو أديب من جديد .. إنسحاب مطضفى درويش من مسلسل كله بالحب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار الفنية، اليوم، لعدد من أبرز النجوم، جاء أبرزها على النحو التالي..



أعلن الفنان مصطفى درويش، عبر حسابه الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، انسحابه من مسلسل “كله بالحب” بعد عرض أولى حلقاته.



وكتب مصطفى درويش: "أعلن انسحابي من مسلسل كله بالحب، ورفع قضية على الشركة المنتجة؛ لإخلالها بشروط التعاقد".

أذيعت الحلقة الأولى لـ مسلسل بين السماء والأرض، والذي يقوم ببطولته هاني سلامة، وقد شهد تتر النهاية، إهداء من صناع العمل، إلى موسيقى الفنان الراحل بليغ حمدي.



أما المشهد الأول فقد قام بتكريم عدد من المخرجين على رأسهم عاطف الطيب، ومحمد خان، وصلاح أبوسيف، مخرج الفيلم المأخوذ عن قصته، مسلسل بين السماء والأرض.

نشرت الفنانة ريهام حجاج عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورا مبهما.

وكتبت ريهام حجاج: "عشنا وشوفنا إن أخت البطل اللي أدام البطلة طمعانة يبقى دورها أكبر من البطل".

لا زال الفنان محمد رمضان مستمرا في الهجوم على الإعلامي عمرو أديب، حيث نشر رمضان فيديو قصيرا من مسلسل "نسر الصعيد"، عبر حسابه على "إنستجرام".



وقام رمضان، بتركيب مقطع صوتي للإعلامي عمرو أديب على الفيديو من مسلسل " نسر الصعيد ".

في تصرف يحدث نادرا ، ظهر اسم الفنانة زينة على تتر مسلسل "كله بالحب " أربع مرات، لتثير الجدل حول إذا كان هذا هو السبب الذى أغضب أحمد السعدني، وتسبب في اعتذاره وانسحابه من المسلسل.

ويبدأ تتر مسلسل كله بالحب، بصورة للفنانة زينة، ومكتوب عليها النجمة زينة، وبعدها يتم وضع صورة بجانبها لأحمد السعدني، ويُكتب النجمة زينة والنجم أحمد السعدني، وتظهر بعد ذلك صورة للفنانة صابرين وفوقها صورة زينة ومكتوب عليها النجمة زينة والنجمة صابرين، وبعد ذلك للمرة الرابعة تظهر صورة مختلفة لزينة، ويُكتب عليها النجمة زينة في "كله بالحب".