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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي يستضيف بورتو الطموح في إياب دوري أبطال أوروبا

تشيلسي
تشيلسي

يستضيف فريق تشيلسي منافسه بورتو البرتغالي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب رامون سانشيز ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا .

ويسعى فريق تشيلسي بقيادة الألماني توماس توخيل لتحقيق الفوز والصعود لدور نصف النهائي علي أمل تحقيق بطولة دوري ابطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه حيث حققها مرة واحدة عام 2011-2012 .

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز فريق تشيلسي بنتيجة هدفين دون رد احرزهم ماسون مونت و بينجامين تشابلويل

علي جانب آخر يدخل فريق بورتو المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز في مباراة قد تكون الاخيرة له بالمسابقة هذا الموسم وبالتالي سيهاجم بكل خطوطه لتحقيق افضل نتيجة ممكنه  .

توخيل مدرب الشهر 

في سياق آخر ،  توج الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي، عن شهر مارس الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لرابطة البريميرليج، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن توماس توخيل هو أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي عن شهر مارس.

ونافس توخيل على جائزة مدرب الشهر كلا من تواجد كلا من،  أولي جونار سولشاير ( مانشستر يونايتد) - برندان رودجرز ( ليستر سيتي)، جراهام بوتير ( برايتون).

تشيلسي توخيل دوري ابطال أوروبا بورتو الدوري الإنجليزي

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