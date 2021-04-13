استنونا بكره .. كريم فهمى يروج لـ برنامج "خمس نجوم"

روج الفنان كريم فهمى لبرنامجه الجديد “ خمس نجوم ” ونشر بوستر البرنامج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلق كريم فهمى قائلا “ استنونا بكره الساعه ٩ ”.



برنامج "خمس نجوم" يعرض في شهر رمضان القادم، على قناة إم بى سى مصر ويشارك في تقديمة مصطفى قمروالنجمة غادة عادل ونور ومحمد الشرنوبى وكريم فهمى ويحمل عدد من المفاجآت حيث يعتمد على عنصر المفاجأة، وتماستضافة عدد من نجوم الفن ضيوفا لحلقاته .





فكرة البرنامج تعتمد على التصوير الخارجى فى بعض الأوقات حيث يتم إيهام الضيوف بالرغبة فى استضافتهم فىأحد البرامج ليبدأ بعدها في تنفيذ المقلب.