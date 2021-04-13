منعًا للاصطدام.. دولة تطلق أول إشارة مرور لـ الجِمال

سبقت الصين دول العالم في عدد من المجالات والاختراعات، حتى أنها أصبحت الأولى في العالم التي تضع الإبل، وطرق سيرها في مخططاتها بالشوارع، حيث افتتح مسؤولون في شمال الصين أول إشارة مرور للجِمال في العالم.



دخلت الإشارة حيز التشغيل، يوم الأحد، في منطقة "يرتادها" السياحية والتي تقع بالقرب من مدينة "دونهوانج" بمقاطعة جانسو، حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية ECNS.



وتعد جولات ركوب الجمال، نقطة جذب كبيرة لزوار تلك المنطقة، في حين سيكون الزوار والسائحون الآن في مأمن من اصطدام الجمال، بفضل إشارة المرور الجديدة.



وتعمل الإشارة تمامًا، مثل إشارة المرور المعتادة في شوارع العالم، فعندما تتحول إلى اللون الأخضر، تسمح للحيوانات بالمرور، واللون الأحمر لإيقافها، وفقًا لما ذكرته "سي إن إن" الأمريكية.



فيما يُعرف جبل "مينجشا" أيضًا، باسم جبل الرمال الصوتية؛ بسبب الضوضاء التي تصدرها الرمال عند السير عليها، وتقع مدينة دونهوانج في واحة في منطقة صحراء قانسو- شينجيانج، وكانت أول مستوطنة تديرها الصين، يصل إليها المسافرون المتجهون شرقا على طريق الحرير القديم.



وفي السنوات الأخيرة، نمت السياحة إلى تلك المنطقة؛ بفضل جبل مينجشا، ومجمع معبد كهوف موجاو، وممرات يمن ويانججوان Yangguan، وهي البوابات الواقعة في أقصى الغرب من سور الصين العظيم.