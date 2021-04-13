صبا مبارك تهنئ جمهورها بـ حلول شهر رمضان .. شاهد

هنات الفنانة صبا مبارك جمهورها بـ مناسبة حلول شهر رمضان ، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت صبا مبارك قائلة " رمضان كريم وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه

و ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات ".

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

وقدمت الفنانة صبا مبارك عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد: الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.

صبا مبارك، ممثلة أردنية ولدت في عجلون الأردن عام 1971م. تخرجت في جامعة اليرموك وتخصصت في المسرح عام 2001م.