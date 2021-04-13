اتحاد جدة ينعش خزينة الترجي التونسي بـ 750 ألف ريال

كشف تقرير صحفي سعودي عن انتعاش خزينة نادي الترجي التونسي بمبلغ 750 ألف ريال ،وهي قيمة انتقال أنيس البدري لفريق الاتحاد .

وحسب تقرير صحفي لجريدة الرياضية السعودية فإن إدارة نادي إتحاد جدة قام بتسديد المبلغ كدفعة ثانية من صفقة اللاعب والتى كان من المفترض إرسالها في شهر يوليو العام الماضي .

وكان نادي الترجي التونسي قام بشكوى النادي السعودي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لعدم دفع الصفقة كما هو متفق

تصريح الزمالك عن مباراة الترجي و المولودية في دوري أبطال أفريقيا

أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ما حدث خلال مباراة مولودية الجزائر والترجي التونسي ليس له علاقة بكرة القدم نهائيا وسيكون هناك موقف قانوني تجاه ما حدث خلال هذا اللقاء.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “حضرة المواطن”: “ما حدث خلال الشوط الثاني في مباراة الترجي و المولودية فضيحة بكل المقاييس، ويجب أن يكون هناك حساب رادع لكل ما يحدث داخل القارة الإفريقية، ونتمنى أن يأخذ كل فريق حقوقه".

وأكمل: “أرفقنا فيديو خاص بالمباراة وإحصائيات التي كانت بعد النهاية، وهو ما يؤكد تواطئ الفريقين من أجل خروج المباراة بالتعادل وعدم فوز أي فريق وهناك متابعة للتصريحات التي حدثت بعد المباراة للاعبي الترجي والمولودية".

واختتم: “تم دعم الملف بما حدث بعد المباراة من جانب إدارتي الترجي و المولودية وما حدث ننتظر النتيجة النهائية للمباراة وتحديد قرارات الاتحاد الإفريقي العادلة بدون مجاملة لأي فريق".

أزمة إمام عاشور

في سياق آخر قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك فتح باب التحقيق مع الفيديوهات التي انتشرت مؤخرا بشأن بعض لاعبي الشباب بالنادي في أعقاب مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة ببطولة الجمهورية مواليد 1999.

وستتخذ إدارة النادي قراراتها وفقا للتحقيق الذي سيتم في هذا الشأن بما يتوافق مع مبادئ وقيم نادي الزمالك.

كما سترسل إدارة النادي شكوى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم مدعمة ببعض الفيديوهات للاعبي الأهلي لتجاوزهم في حق نادي الزمالك.

وتطالب إدارة النادي بالكيل بمكيال واحد وتحقيق مبدأ العدالة في قرارات اتحاد الكرة تجاه جميع الأندية.