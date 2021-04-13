باريس سان جيرمان يخشى انتفاضة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، منافسه، بايرن ميونخ الألماني، اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويسعي فريق باريس سان جيرمان للحفاظ على فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2؛ للتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على أمل تحقيق اللقب الذي فشل في تحقيقه الموسم الماضي، بهزيمته أمام بايرن ميونخ في النهائي.



ويدخل فريق بايرن ميونخ المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة للتأهل لنهائي البطولة والدفاع عن اللقب، خاصة وأن الفريق يقدم حاليا أفضل مستوياته.



مباراة الذهاب التي انتهت بفوز فريق باريس سان جيرمان 3-2، سجل الأهداف خلالها مبابي "هدفين" وماركينيو "هدف"، بينما سجل لـ"ميونخ"، كلا من “موتينج” و"توماس مولر".



نتيجة المباراة الأخير للفريقين



تعادل فريقي بايرن ميونخ وبرلين إيجابيا بهدف، ضمن منافسات الجولة ال28 من بطولة الدوري الألماني الذي يحتل البافاري صدارته بفارق 5 نقاط عن أقرب المنافسين.



بينما حقق فريق باريس سان جيرمان، الفوز، على ستراسبورج، بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الفرنسي.



ويحتل باريس سان جيرمان، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 66 نقطة، خلف المتصدر، ليل، برصيد 69 نقطة.