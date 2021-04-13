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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة الرياضة .. أزمة في الأهلي بسبب كهربا .. رد فعل محمد الشناوي بعد الإصابة بكورونا .. الزمالك يحقق في فيديوهات لاعبي الشباب

الاهلي - الزمالك
الاهلي - الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية، ونستعرضها على النحو التالي:
 

بدر حامد: الزمالك مظلوم من 40 سنة.. وهذه رسالتي لأحمد شوبير

أكد بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض هو الأحق بالتتويج ببطولة الدوري مواليد 99.

عبد اللطيف: تصرف إمام عاشور بسبب شعوره بالظلم
أكد طلال عبد اللطيف٬ خبير اللوائح الرياضية٬ أن اتحاد الكرة يدار بطريقة عشوائية برئاسة أحمد مجاهد ولا يجوز أن يدير الأمور شخص واحد فقط.

محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 31
انتهت منافسات الجولة الـ31، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتى نجح فيها محمد صلاح نجمنا المصري المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول العودة لصدارة ترتيب الهدافين.

الزمالك يحقق في فيديوهات لاعبي الشباب

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك فتح باب التحقيق مع الفيديوهات التي انتشرت مؤخرا بشأن بعض لاعبي الشباب بالنادي في أعقاب مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة ببطولة الجمهورية مواليد 1999.

 

تشيلسي يستضيف بورتو الطموح في إياب دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق تشيلسي منافسه بورتو البرتغالي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب رامون سانشيز ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا .

 

اتحاد جدة ينعش خزينة الترجي التونسي بـ 750 ألف ريال

كشف تقرير صحفي سعودي عن انتعاش خزينة نادي الترجي التونسي بمبلغ 750 ألف ريال ،وهي قيمة انتقال أنيس البدري لفريق الاتحاد .

أزمة داخل الأهلي بسبب كهربا.. تفاصيل
كشف الإعلامي سيف زاهر عن مصير محمود عبد المنعم “كهربا”،بعد إندلاع أحداث متتالية في وقت قصير  كان آخرها  مشاجرة داخل ديسكو في أحد فنادق القاهرة .

عقب إصابته بكورونا .. أول رد فعل من محمد الشناوي حارس الأهلي
هنأ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير الكرة المصرية بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل الشكوك حول إصابته بفيروس كورونا، عقب غيابه عن مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين، بسبب ظهور أعراض البرد عليه.

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