يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي منافسه بايرن ميونخ الألماني اليوم على ملعب بارك دي برانس ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ والقنوات الناقلة

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.



ويسعى فريق باريس سان جيرمان للحفاظ على فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين للتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على أمل تحقيق اللقب الذي فشل في تحقيقه الموسم الماضي بهزيمة أمام بايرن ميونخ في النهائي.



ويدخل فريق بايرن ميونخ المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة للتأهل إلى نهائي البطولة والدفاع عن اللقب، خاصة وأن الفريق يقدم حاليا أفضل مستوياته.



وانتهت مباراة الذهاب بفوز فريق باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف هدفين سجلها مبابي "هدفين"، وماركينيوس "هدف"، بينما سجل لميونخ موتينج وتوماس مولر.



نتيجة المباراة الأخير للفريقين

تعادل فريق بايرن ميونخ أمام فريق برلين بنتيجة هدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الألماني الذي يحتل البافاري صدارته بفارق 5 نقاط عن أقرب المنافسين.

بينما حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على ستراسبورج بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدورى الفرنسي.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة خلف المتصدر ليل برصيد 69 نقطة.