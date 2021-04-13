يحدث اليوم.. وزارة السياحة والآثار تعيد إطلاق مدفع رمضان

يشهد اليوم، الثلاثاء، 13 أبريل 2021، عددا من الأحداث، يأتي أبرزها فيما يلي:



القاهرة.. تسير شركة "مصر للطيران" 41 رحلة جوية داخلية ودولية، لنقل 2891 راكبًا لوجهات مختلفة.

القاهرة .. تبدأ وزارة السياحة والآثار في إطلاق مدفع رمضان من جديد بعد فترة توقف دامت ما يقرب من 30 عامًا، وذلك من ساحة متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.

طوكيو .. تعقد حكومة اليابان اجتماعًا لاتخاذ قرار رسمي بشأن التخلص من المياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية" في البحر وسط معارضة الصيادين المحليين بشدة.