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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لنظافة الحسنة في شمال سيناء بالإجراءات الاحترازية

حملة نظافة بشوارع
حملة نظافة بشوارع مدينة الحسنة

أطلق مجلس ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، حملة نظافة وتطهير ورفع القمامة والمخلفات من شوارع مدينة الحسنة، تحت شعار “مدينة نظيفة”، مع الالتزام بتطبيق  الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى والفيروسات المستجدة، خاصة فيروس كورونا، بناءً على توجيهات اللواء أسامة أحمد محمود عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة.
 

ووجه اللواء أسامة أحمد محمود عفش، الإدارة المختصة بالمجلس، خاصة إدارة شئون البيئة، ضرورة المتابعة المستمرة للشوارع ورفع القمامة والمخلفات حرصاً على صحة وسلامة المواطنين داخل مدينة الحسنة.

 

رفع ٨ أطنان يوميا:
وأوضح أنه تم رفع كمية تعادل حوالى ٨ أطنان يومياً وأكثر من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

 

وناشد رئيس المدينة، المواطنين الالتزام بإلقاء القمامة فى أماكنها المخصصة لكل حى، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وظهور المدينة بمظهر حضارى. 

 

وأكد رئيس المجلس سرعة رفع جميع تراكمات القمامة بالمنطقة حفاظا على أرواح المواطنين، خاصة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

 

وشدد على ضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.
 

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، إلى أنه يجري تنفيذ  أعمال تجميل وتطويرقرية الجفجافة ضمن الخطة الاستثمارية لعام  2021/2020م، ويشمل العمل تجميل وتطوير الميدان بالكامل، وتغيير أعمدة الإنارة بأعمدة أخرى جديدة، ورصف الطرق المؤدية للميدان، وتركيب البلدورات بالطريق المزدوج الجديد.

 

نظافة شوارع الحسنة مدينة نظيفه

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