عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقعات بارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خامات أوبك 59.87 دولار للبرميل 2021

نفط
نفط


أفاد تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك"، بأن أحدث التقديرات الأولية لمنظمة أوبك تشير إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر مارس 2021 إلى 65.62 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ نحو 7.5 % مقارنة بالشهر السابق، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2021 إلى 59.87 دولار للبرميل ، مرتفعة بنحو 18.4 دولار للبرميل أو بنسبة 44.4 % مقارنة بعام 2020.

وأشار التقرير، الصادر خلال الشهر الجاري، إلى  أن معدل أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع خلال شهر فبراير 2021 بنسبة 12.3% ( 6.7 دولار للبرميل )،مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 61.1 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ شهر يناير 2020. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن أساسيات سوق النفط وأسواق العقود الآجلة الإيجابية تحسبا لانتعاش الطلب وتقييد الإمدادات العالمية من النفط ، حيث واصلت دول أوبك + إظهار مستويات توافق قوية مع تعديلات الإنتاج الخاصة بهم ، وبدأت المملكة العربية السعودية في إجراء خفض إضافي وطوعي على إنتاجها بمقدار 1 مليون برميل / يوم يستمر على مدى شهري فبراير ومارس 2021 ، مما ساهم بشكل أكبر في تسريع إعادة توازن سوق النفط العالمية.

وتابع التقرير، النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية، أن أسعار النفط الخام تلقت دعما من البيانات التي تظهر انخفاضا في مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية في شهر يناير 2021 ، واستمرار انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية في النصف الأول من شهر فبراير 2021 ، وتعطل الإمدادات في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب موجة الطقس المتجمد غير المسبوقة.

العقود الآجلة برميل اوبك النفط الخام بترول

موضوعات متعلقة

ما حكم أخذ شيء من شخص بسيف الحياء؟ أمين الفتوى يوضح

المشاط: تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتمويلات 4.9 مليار دولار

وزير المالية : السياسات المرنة للحكومة خلال كورونا ساعدت على تحقيق معدلات إيجابية

الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر السعودي

"سيدات سلة الأهلي" يفوز على الشمس في الدوري

الاحتياطي النقدي يرتفع لـ 40.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي

ماذا وراء اتفاق الشراكة الصيني ـ الإيراني؟

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مستقبل إسرائيل (4)

ترشيحاتنا

الأحد المقبل.. آخر موعد لتقديم طلبات التظلم فى الإعلان 14 بالإسكان الاجتماعى

ليبيا.. مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة غرب طرابلس

مرحلة حرجة .. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

في أول أيام شهر رمضان..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 13 -4- 2021

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13 - 4 - 2021

فى أول أيام شهر رمضان.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

وزيرة التخطيط: إخلاء مجمع التحرير.. اعرف السبب

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

وأنا مالي بيك.. محمد رمضان يهاجم عمرو أديب بـ فيديو جديد | شاهد

التعبان التانى .. باسم سمرة يهاجم محمد رمضان

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ