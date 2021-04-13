قرار عاجل من الهند لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، بدء استخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

فيما أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال إفادة صحفية من جنيف أمس الاثنين، تحذيره من ارتفاع أعداد المصابين بالوباء في أماكن عدة من العالم.



قال جيبريسوس، إن العالم يشهد زيادة في الحالات منذ سبعة أسابيع متتالية من حالات الإصابة بفيروس كورونا Covid-19 وأربعة أسابيع من الوفيات المتزايدة على مستوى العالم، وفقًا لما نقلته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ذكر تيدروس: "في يناير وفبراير ، شهد العالم ستة أسابيع متتالية من تراجع الحالات".



وأكمل: "أما الآن فقد مر علينا سبعة أسابيع متتالية من الحالات المتزايدة وأربعة أسابيع من الوفيات المتزايدة، بينما كان الأسبوع الماضي رابع أكبر عدد من الحالات في أسبوع واحد حتى الآن".

وقال إن العديد من الدول في آسيا والشرق الأوسط شهدت زيادة كبيرة في الحالات.

وذكر إن الزيادات تحدث على الرغم من تقديم أكثر من 780 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم ، مضيفًا أن اللقاحات أداة حيوية وقوية ، لكنها ليست الوحيدة.