حدث ليلا.. محمد رمضان يهاجم عمرو أديب بـ فيديو جديد.. الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

تركي آل الشيخ يهنئ الملك سلمان وولي العهد والمسلمين بحلول شهر رمضان

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، والشعب السعودي، والمسلمين، بمناسبة حلول شهر رمضان.

الاستخبارات الكندية تتهم إيران بالتجسس

كشفت وكالة الاستخبارات الكندية، اليوم الثلاثاء، عن استغلال إيران أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتنفيذ عمليات تجسس، وتهديد أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

السيدة الأولى الأمريكية تهنئ المسلمين بشهر رمضان المبارك

هنأت زوجة الرئيس الأمريكي، جيل بايدن، اليوم الثلاثاء، المسلمين حول العالم بماسبة شهر رمضان المبارك.

مواجهات بين الشرطة ومحتجين عقب مقتل شاب بولاية مينيسوتا الأمريكية

شهدت ولاية مينيسوتا الأمريكية، احتجاجات بين الشرطة ومحتجين بعدما قتل ضابط شاباً أسود، عقب إيقافه سيارته لانتهاكه قواعد المرور على بعد نحو 16 كيلومتراً فقط من موقع وفاة جورج فلويد خلال احتجازه بأحد شوارع مينيابوليس في مايو الماضي.

الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الجاليات المسلمة بحلول شهر رمضان المبارك.

ريهام حجاج : عشنا و شوفنا إن أخت البطل طمعانة يبقى دورها أكبر من البطل

نشرت الفنانة ريهام حجاج عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” منشوراً مبهماً.

إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي..عكاشة يكشف عن تفاصيل تهنئة أمير قطر للرئيس السيسي

قال العميد خالد عكاشة،مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس السيسي أجرى العديد من الاتصالات الهامة للتهنئة بشهر رمضان، ولكن ما يلفت النظر هو اتصال الأمير القطري بالرئيس عبد الفتاح السيسي للتهنئة بحلول شهر رمضان.

كهربا يخرج عن شعوره .. وحارس الأمن: العربية فيها مخدرات الراجل ده ميتحركش من هنا

وقع محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ضحية البرنامج الكوميدي خمس نجوم في أولى حلقاته المذاعة عبر قناة "ام بي سي مصر".

موعد مباراة تشيلسي ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق تشيلسي منافسه بورتو البرتغالي اليوم الثلاثاء على ملعب رامون سانشيز ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا .

مواعيد مباريات اليوم 13-4-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 13 - 4 - 2021 مواجهات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تشهد معركة شرسة غير قابلة للتوقعات بين باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ كما سيلعب فريق تشيلسي أمام منافسه بورتو البرتغالي

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

أعلن ريال مدريد، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة فريق ليفربول، غدا الأربعاء، على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

كهربا يعتدي بالضرب على حارس الأمن ببرنامج خمس نجوم ..فيديو

وقع الفنان محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، ضحية البرنامج الكوميدي خمس نجوم في اولي حلقاته المذاعة عبر قناة "ام بي سي مصر".

وزيرا النقل والمالية يغادران السودان بعد زيارة استمرت يومين

غادر وزيرا “النقل” المهندس كامل الوزير، و"المالية" الدكتور محمد معيط، الخرطوم، فجر اليوم الثلاثاء؛ بعد زيارة استمرت يومين.

الصحة: تسجيل 818 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 42 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 159999 حالة حتى اليوم.

وأنا مالي بيك.. محمد رمضان يهاجم عمرو أديب بـ فيديو جديد | شاهد

مازال الفنان محمد رمضان مستمر فى الهجوم على الإعلامي عمرو أديب له ، حيث نشر رمضان فيديو قصير من مسلسل " نسر الصعيد "، وذلك عبر موقع انستجرام " .

