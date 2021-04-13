الصحف الإماراتية... تعليق روسي على سد النهضة.. البرلمان الكويتي يفتح جلسته على استجوابات.. تحذير عاجل من الصحة العالمية

الصحف الإماراتية:

*تعليق روسي على أزمة سد النهضة

*3 استجوابات أمام البرلمان الكويتي

*تحذير عاجل من الصحة العالمية بسبب كورونا

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

من مصر، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أمس في القاهرة، أنه يجب التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا «يضمن مصالح جميع الأطراف»، فيما أكد شكري أن مصر أبدت مرونة كبيرة بشأن القضية، وهي تعول على علاقات روسيا مع إثيوبيا للتوصل للاتفاق.

وأوضح لافروف، أن روسيا «اقترحت مساعدة فنية وتقنية في محادثات سد النهضة الإثيوبي، لكنها لم تقم بوساطة»، مشدداً على أنه يجب على الاتحاد الإفريقي «أن يحل الأزمة».

ومن اليمن، أكدت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من ألف يمني نزحوا من جديد خلال أقل من أسبوع في محافظات تعز ومأرب والحديدة نتيجة تصعيد ميليشيا الحوثي في هذه الجبهات.

ووفق تحديث حالة النزوح التي ترصدها منظمة الهجرة الدولية فإن 183 أسرة يمنية، أي 1098 فرداً نزحوا في أقل من أسبوع، نتيجة تصاعد المواجهات في محافظات مأرب و تعز والحديدة. خلال الفترة من 4- 10 أبريل الجاري، وسجلت أكبر حالات النزوح الجديدة في محافظات تعز (88 أسرة)، والضالع (33 أسرة)، والحديدة (26 أسرة)، ومأرب (23 أسرة).

وفي ليبيا، تحث ليبيا الخطى نحو الانتهاء من توحيد جميع مؤسساتها تحت لواء حكومة الوحدة الوطنية، فيما أعلن عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، أن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أصدر قراراً للجنة المصالحة الوطنية بالمجلس لإعداد لمؤتمر وطني عام شامل للمصالحة الوطنية.

ودوليا، قررت اليابان أنها ستبدأ في إلقاء المياه المشعة المتراكمة في محطة فوكوشيما النووية المتضررة، في البحر بعد المعالجة، على الرغم من المعارضة المحلية والمخاوف من قبل الدول المجاورة.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، يعاود مجلس الأمة الكويتي الانعقاد اليوم الثلاثاء، حيث أدرج على جدول أعمال الجلسة ثلاثة استجوابات لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الأول مقدم من النائبين حمدان العازمي ومحمد المطير، والثاني مقدم من النواب حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف، والثالث مقدم من النائب مساعد العارضي، والرابع لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح وقدمه النائبين أحمد مطيع وسعود أبو صليب.

ودوليا، اقتربت الولايات المتحدة من تقديم 200 مليون جرعة لقاح لمواطنيها، فيما أنجزت مملكة بوتان تلقيح 93 في المئة من مواطنيها في 16 يوماً، وأنجزت الدنمارك 100 ألف عملية تطعيم في اليوم، في وقت حظرت الهند تصدير عقار «ريمديسيفير» وسط ارتفاع الإصابات بكورونا على أراضيها، واحتلت مكان البرازيل كثاني دولة في العالم في عدد الإصابات، وأعلنت الصين تقديم مئتي ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» هِبة إلى الكاميرون، وأعلنت ألمانيا احتمال شراء لقاح «سبوتنيك-في» الروسي، فيما وصفته فرنسا بحملة «إعلامية»، ومن جهتها تستعد النمسا لإصدار الجواز الأخضر للمطعّمين.

ومن صحيفة الاتحاد، نبهت منظمة الصحة العالمية، إلى أن وباء كوفيد-19 بلغ "مرحلة حرجة" مع تسجيل ارتفاع لعدد الإصابات باطراد، لافتة إلى أنه يمكن السيطرة عليه في "بضعة أشهر" في حال اتخاذ الإجراءات السليمة.