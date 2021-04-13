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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13-4-2021 بمحافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة،  معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة .


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 العظمى 21
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 19
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 20
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 25
 

درجات الحرارة الأرصاد الجوية القاهرة اخبار التوك شو

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