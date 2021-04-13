استعرض برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دى إم سى"، تقريرا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13-4-2021 في مصر.

سجل الدزلار الأمريكي 15.63 شراء، و15.73 للبيع

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.74 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.



وسجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل نظيره المصري نحو 21.64 جنيه للشراء و 21.49 جنيه للبيع.



وعلي مستوي العملات العربية فقد صل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لنحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 52.18 جنيه للشراء و 51.78 جنيه للبيع.