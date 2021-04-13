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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم في أمريكا

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب الثلاثاء 13 ابريل، إذ واصل المشاركون في عمليات السوق الإحجام عن التعاملات قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تسلط مزيدا من الضوء على التعافي في أكبر اقتصادات العالم.

 

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، ليكون بحلول الساعة 03:54 بتوقيت غرينتش عند 1731.69 دولار للأونصة، فيما ينال صعود عائدات سندات الخزانة الأميركية من الدعم القادم من التوقعات بارتفاع التضخم. كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1732.80 دولار للأونصة.

هذا وخلص مسح نشره الفدرالي في نيويورك إلى أن توقعات المستهلكين الأميركيين للتضخم ارتفعت من جديد في مارس آذار بعد زيادات تدريجية في الشهور الأخيرة، وأنها صارت أكثر إيجابية حيال سوق العمل.

وقال إنز "من الصعب تصور أن الذهب لن يرتفع اليوم إذا أظهرت البيانات زيادة التضخم، لكن هناك احتمال كبير لارتداده عن هذا المسار في وقت لاحق هذا الأسبوع إذا جاءت بيانات مبيعات التجزئة إيجابية يوم الخميس".

ومما ضغط على الذهب، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، مما يزيد من تكلفة فرصة حيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.83 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2680.20 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.2% إلى 1168.13 دولار.

الذهب الولايات المتحدة اسعار الذهب فضة العقود

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