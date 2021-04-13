عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالإتيكيت.. طرق ترتيب سفرة رمضان

سفرة رمضان
سفرة رمضان

 ⁦أكثر ماتهتم به كل ربة منزل في رمضان هي تقديم سفرة  بشكل مميز ولكن الأفضل من التميز هو التقديم بإتيكية

 

وقدمت خبيرة خبيرة الإتيكيت المعاصر د. شريهان الدسوقي ترتيب سفرة طعام. 

وتقول شريهان في الفترة الأخيرة غلب طابع البوفيه الأمريكاني أو ( أوبن بوفيه)  لذلك أقدم لكم بعض نصائح تنظيم المائدة:

١_ تفرش السفرة بمفرش مناسب ونظيف فلو كانت الأطباق منقرشة ومزخرفة عليكي أن تختارى المفرش سادة ومصنوع من مادة قابلة للتنظيف بسهولة والعكس صحيح فإذا كانت الأطباق سادة يفضل المفرش يكون به تزيين وجميل وشيك ..

٢_ نرتب جميع أدوات المائدة التي تستخدم علي طاولة جانبية صغيرة ويوضع كل نوع وحجم علي حده مثلا الأطباق بأحجامها والشوك والسكاكين والملاعق كل شئ يوجد علي هذه الطاولة الصغيرة ومعها كوب الماء والمشروبات .

٣_ لا ننسي مجموعة الفوط الصغيرة للمدعويين فهي هامة جدا لأن بما أن البوفيه مفتوح، فهو يحتاجها لوضعها علي قدمه أثناء مسك الطبق الكبير، حتي يتلافي الإنسان إذا وقع شئ.


٤_أصناف الطعام تكون معظمها نواشف ومقطعة قطع صغيرة حتي يسهل علي الضيف التقاطها ووضعها في طبقه بسهولة.

٥_ لا ننسي وضع الملاحات في إحدى زوايا المائدة حتي لا نطلبها كل فترة فتكون أمامهم للإستخدام حسب الطلب .

٦_ يفضل أن يجهز مكان خاص ترتب عليه أصناف الحلوى والفاكهه بجانب الأواني والأدوات الخاصه بها .

٧_ نصيحة "لا يعتمد إعداد مائدة الطعام علي الأواني والأدوات باهظة الثمن لكنه يعتمد علي البساطة والنظام والجمال وفقا لقواعد إتيكيت إعداد الموائد".
 

اتيكيت السفرة الاطباق المائدة مائدة الطعام

موضوعات متعلقة

أفكار بسيطة لديكور رمضان بدون تكاليف

ترشيحاتنا

هل زينة المرأة لزوجها في نهار رمضان تؤثر على الصيام

الإسكان: بدء تشغيل مشروعي محطة رفع مياه شرب وخزان سعة ٢٠ ألف م٣ بمدينة أكتوبر الجديدة

وزير الإسكان: رمضان شهر العمل والإنتاج وإنجاز المشروعات

أحداث مهمة تشهدها مدارس مصر خلال شهر رمضان | تفاصيل

يشمل 7 برامج.. الخطة الكاملة لتطوير قطاع البترول

هل مشاهدة المسلسلات في نهار رمضان تنقص من ثواب الصيام؟..الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

مرحلة حرجة .. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

وزيرة التخطيط: إخلاء مجمع التحرير.. اعرف السبب

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

ارتفاع جنوني لـ الدولار مقابل العملات المنافسة | تفاصيل

وأنا مالي بيك.. محمد رمضان يهاجم عمرو أديب بـ فيديو جديد | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطأ غير مقصود يحول إمرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ