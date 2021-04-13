بالإتيكيت.. طرق ترتيب سفرة رمضان

⁦أكثر ماتهتم به كل ربة منزل في رمضان هي تقديم سفرة بشكل مميز ولكن الأفضل من التميز هو التقديم بإتيكية

وقدمت خبيرة خبيرة الإتيكيت المعاصر د. شريهان الدسوقي ترتيب سفرة طعام.



وتقول شريهان في الفترة الأخيرة غلب طابع البوفيه الأمريكاني أو ( أوبن بوفيه) لذلك أقدم لكم بعض نصائح تنظيم المائدة:

١_ تفرش السفرة بمفرش مناسب ونظيف فلو كانت الأطباق منقرشة ومزخرفة عليكي أن تختارى المفرش سادة ومصنوع من مادة قابلة للتنظيف بسهولة والعكس صحيح فإذا كانت الأطباق سادة يفضل المفرش يكون به تزيين وجميل وشيك ..

٢_ نرتب جميع أدوات المائدة التي تستخدم علي طاولة جانبية صغيرة ويوضع كل نوع وحجم علي حده مثلا الأطباق بأحجامها والشوك والسكاكين والملاعق كل شئ يوجد علي هذه الطاولة الصغيرة ومعها كوب الماء والمشروبات .

٣_ لا ننسي مجموعة الفوط الصغيرة للمدعويين فهي هامة جدا لأن بما أن البوفيه مفتوح، فهو يحتاجها لوضعها علي قدمه أثناء مسك الطبق الكبير، حتي يتلافي الإنسان إذا وقع شئ.



٤_أصناف الطعام تكون معظمها نواشف ومقطعة قطع صغيرة حتي يسهل علي الضيف التقاطها ووضعها في طبقه بسهولة.

٥_ لا ننسي وضع الملاحات في إحدى زوايا المائدة حتي لا نطلبها كل فترة فتكون أمامهم للإستخدام حسب الطلب .

٦_ يفضل أن يجهز مكان خاص ترتب عليه أصناف الحلوى والفاكهه بجانب الأواني والأدوات الخاصه بها .

٧_ نصيحة "لا يعتمد إعداد مائدة الطعام علي الأواني والأدوات باهظة الثمن لكنه يعتمد علي البساطة والنظام والجمال وفقا لقواعد إتيكيت إعداد الموائد".

