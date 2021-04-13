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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بانكوك بوست : مصرع وإصابة 17 شخصا في حريق حافلة سياحية بتايلاند

صدى البلد

ذكرت الشرطة التايلاندية اليوم الثلاثاء أن 5 ركاب لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح خطيرة عندما اشتعلت النيران في حافلة سياحية ذات طابقين أثناء اتجاهها إلى بانكوك في منطقة بان هايت بالمقاطعة الشمالية الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم.


ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، على موقعها الإلكتروني، عن ناجين قولهم للشرطة إن حافلة شركة 407 باتانا، غادرت من مقاطعة بونج مساء أمس الاثنين وتوقفت في أودون ثاني قبل التوجه إلى بانكوك وعلى متنها 33 راكبا.


وتابعوا أنه أثناء مرور الحافلة بقرية نونج خام، انفجر إطار خلفي للحافلة واشتعلت فيها النيران حيث امتد الحريق إلى حجرة المحرك وسرعان ما اشتعلت النيران في الحافلة بأكملها.


ووصلت وحدة إنقاذ وعربة إطفاء بعد ذلك بوقت قصير وتمكنتا من إخماد النيران في غضون ساعة تقريبًا، إلا أن الحافلة تعرضت لأضرار بالغة.


ولقى 5 ركاب بينهم طفلان مصرعهم حرقا في الحافلة وأصيب 12 آخرون بحروق خطيرة، بينما تمكن 16 راكبا من الهروب من السيارة المحترقة وأصيب سائق الحافلة بجروح.


وأكدت الشرطة أن التحقيق يجري لمعرفة ملابسات الحريق.

الشرطة التايلاندية إخماد حريق تايلاند بانكوك بوست حافلة سياحية

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