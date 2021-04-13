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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. اعتقال شبكة إرهابية خططت لشن هجمات في نينوى

صدى البلد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، العراقية اليوم الثلاثاء، القبض على "شبكة إرهابية" في نينوى كانت تخطط لشن هجمات إجرامية ضد أهداف أمنية ومدنية بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وقالت الهيئة في بيان إن قوة من الحشد الشعبي، اعتقلت الثلاثاء،  شبكة إرهابية في نينوى كانت تخطط لشن هجمات إجرامية ضد أهداف أمنية ومدنية في المدينة.

وأضافت أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبحسب مذكرات إلقاء القبض، نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي واستخبارات اللواء 30 ومعاونية استخبارات الحشد عملية أمنية محكمة تمكنت من خلالها من اعتقال 6 من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء وفق مذكرات اعتقال".

وتم تسليم المطلوبين الستة للجهات الأمنية وفق مذكرات تسليم رسمية، بحسب البيان.

وأمس الإثنين، وجه وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، خلال تفقده الشريط الحدودي ضمن قاطع الفرقة السادسة، بضرورة تأمين الشريط الحدودي بالكامل ومنع التهريب وتسلل "العناصر الإرهابية".

وفي السياق، قال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي إن "قيادة القوة الجوية تقوم منذ أكثر من 20 يوماً بتوجيه ضربات استباقية بطائراتها لتدمير خلايا داعش وكذلك مضافاتهم"، مبيناً: "ما نقوم به الآن في سلسلة جبال حمرين وفي ديالى وفي الانبار وفي جنوب غرب كركوك هو عمليات استباقية ضد التنظيمات الارهابية، لمعرفتنا أنها ستحاول خلال شهر رمضان القيام ببعض الأعمال". 

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

داعش العراق الإرهاب التنظيمات الإرهابية الحشد الشعبي

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