دورتموند يصدم برشلونة وريال مدريد بشأن بيع هالاند

حسم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، موقفه من رحيل النرويجي إيرلينج هالاند لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند في تصريحات لصحيفة “Sportschau”: "لدينا خطة واضحة بشأن الموسم الجديد للفريق".

وتابع زورك: "ملتزمون بعقد هالاند معنا، واللاعب سيكون ضمن مشروع بوروسيا دورتموند للموسم المقبل".

يذكر أن برشلونة وريال مدريد أبرز المهتمين بالتعاقد مع إيرلينج هالاند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ إيرلينج هالاند 110 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وشارك إيرلينج هالاند مع بوروسيا دورتموند في 23 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهما 21 هدفا، وصنع 6 آخرين.