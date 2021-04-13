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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تموين الجيزة: يتم توفير الخبز ولن يحدث أى عجز به خلال رمضان.. فيديو

محي اسماعيل
محي اسماعيل

قال محي إسماعيل، مدير عام الرقابة بمديرية تموين الجيزة، إنه يوجد تكليفات مباشرة من مديرية الجيزة بأن يكون العمل على قدم وساق طوال أيام شهر رمضان، منوها إلى أن مواعيد إنتاج الخبز تبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، كما أنه من الممكن أن يستمر المخبز حتى التاسعة مساءً، وذلك يعود لاحتياجات المنطقة.

 

وأضاف أنه توجد حملات عديدة بالشارع لضمان وجود الخبز واستمرارية إنتاجه، كما أنه يتم متابعة السلع التموينية والغذائية، من خلال معارض “أهلا رمضان” وأيضا السوبر ماركت والمتاجر الأخرى.

 

وأشار إلى أنه يتم توفير وزيادة إنتاج الخبز باستمرار، كما أنه لن يحدث أى عجز خلال هذا الشهر الكريم، لافتا إلى أن هناك تكليفات مباشرة من الوزير بإنشاء غرف عمليات رئيسية وفرعية، وذلك لرصد أى شكوى من المواطن، حتى أنه يتم حل تلك المشكلة للمواطن في نفس الوقت.

 

وأوضح أنه خلال شهر رمضان يتم تكثيف الرقابة، كما أن الحملات مستمرة طوال اليوم للتأكد من أن الرغيف يحمل نفس المواصفات المتطابق عليها من الهيئة.

 

وطمأن المواطن المصرى قائلا: "سلعتك موجودة ومتوفرة ولا يوجد أى عجز فى أى شيء، حتى الدقيق فى المخبز تتم متابعته من أجل التأكد من عدم وجود النقص".

 

انتاج الخبز شهر رمضان اخبار التوك شو تموين الجيزة حل شكوي المواطن

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