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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطأ غير مقصود يحول إمرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

خطأ غير مقصود يحول
خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات

بعد أن تسبب خطأ غير مقصود في تحولها إلى مليونيرة في غضون لحظات، أصبحت سيدة أمريكية في الـ33 من عمرها مهددة بالسجن، حيث أُلقي القبض عليها إثر رفضها إعادة مبلغ مالي يتجاوز مليون دولار كان قد أُودع في حسابها البنكي عن طريق الخطأ، وذلك إلى جانب أنها استخدمت جزءً من المبلغ في شراء منزل جديد واقتناء سيارة موديل عام 2021.

وسلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل هذه الواقعة، موضحًا أنه قد أُلقي القبض على "كلين سبادوني"، وهي من إحدى ضواحي مدينة "نيو أورلينز" بولاية "لويزيانا" الأمريكية، الأسبوع الماضي.

 حيث تواجه اتهامًا بسرقة مبلغ يتجاوز 25 ألف دولا،ر واتهامات أخرى بالاحتيال والتحويل غير القانوني للأموال النقدية، وتقرر فصلها من وظيفتها عقب القبض عليها.

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وأضاف التقرير ، أنه تم إطلاق سراحها بكفالة في اليوم التالي للقبض عليها.

وأفادت السلطات بأن خطأً غير مقصود أدى إلى تحويل مبلغ يُقدر بحوالي مليون و200 ألف دولار إلى حساب "سبادوني" من شركة أمريكية متخصصة في مجال الخدمات المالية في شهر فبراير.

 في حين أنه كان من المقرر تحويل مبلغ 82 دولارًا فقط إلى حسابها؛ وعندما حاولت إدارة البنك استرداد المبلغ، قوبل الطلب بالرفض لأن المبلغ لم يعد متوفرًا في حساب هذه السيدة.

 

واتضح في وقت لاحق أنها حولت المبلغ إلى حساب آخر واستخدمت جزءً منه في شراء منزل وسيارة جديدين.

 

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وأفاد متحدث باسم الشرطة المحلية بأنه على الرغم من إيداع المبلغ في حسابها، إلا أنه ليس ملكًا لها وليس لها حق قانوني فيه حتى وأن كان تم إيداعه في الحساب بالخطأ.

وقررت شركة الخدمات المالية مقاضاة "كلين سبادوني" أمام محكمة فيدرالية بعد أن باءت محاولات التواصل معها مرات عديدة لحثها على إعادة المبلغ بالفشل.

 

وأشار المتحدث، إلى أن الشركة استطاعت حتى الآن استرداد 75 في المائة من المبلغ الذي استولت عليه هذه السيدة.

خطأ يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة
خطأ يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة
منوعات تحويل بنكي اخبار منوعات ديلي ميل خطأ غير مقصود

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