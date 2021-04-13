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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع جنوني لـ الدولار مقابل العملات المنافسة | تفاصيل

ارتفاع جنوني لـ الدولار
ارتفاع جنوني لـ الدولار مقابل العملات المنافسة

ارتفع الدولار عن قاع قرابة ثلاثة أسابيع مقابل العملات المنافسة الرئيسة، اليوم الثلاثاء، مدعوما بارتفاع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي تحظى بمتابعة وثيقة والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وكان الدولار عاود التراجع شأنه شأن عائدات السندات الأمريكية هذا الشهر، بعد ارتفاع إلى قمة عدة أشهر، بدعم توقعات بأن التحفيز المالي الضخم، إلى جانب استمرار التيسير النقدي، سيحفزان نموا اقتصاديا أسرع في الولايات المتحدة ويرفعان التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % إلى 92.281 في جلسة التعاملات الآسيوية، ليبتعد عن المستوى المنخفض الذي بلغه يوم الخميس عند 91.995، والذي كان الأدنى منذ الـ23 من مارس.

وكان صعد إلى قمة نحو خمسة أشهر عند 93.439 في آخر أيام مارس.

وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بنحو نقطتي أساس إلى 1.6926% اليوم، لكنها لا تزال متداولة عند ما يقل كثيرا عن مستوى 1.7760% الذي بلغته في الـ30 من مارس، والذي كان الأعلى في أكثر من عام.

ومقابل اليورو، زاد الدولار 0.2% اليوم إلى مستوى 1.18890 دولار.

وارتفعت العملة الأمريكية 0.3% إلى 109.73 ين، بعد النزول إلى ما دون مستوى 109، في الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ الـ25 من مارس.

وهبط الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.75990 دولار، في حين نزل الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.37305 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين قليلا إلى 60 ألفا و369.01 دولار، لتكون أكثر قربا من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 61 ألفا و781.83 دولار التي بلغتها قبل شهر.

الدولار ارتفاع الدولار

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