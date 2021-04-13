لعبة نيوتن يتصدر تريند تويتر .. والجمهور : بداية قوية وسرد متوازن

تصدر اسم مسلسل لعبة نيوتن ، قائمة تريند مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعد عرض أولى حلقاته أمس، وإشادة الجمهور به على السوشيال ميديا، والثناء على مخرجه تامر محسن.

وشارك رواد تويتر صور لمشاهد من مسلسل لعبة نيوتن، فيما وصفت الحلقة الأولى بالبداية القوية المليئة بالأحداث المشوقة والسرد المتوازن للأحداث.

الحلقة الأولى من لعبة نيوتن

أذيعت الحلقة الأولى من مسلسل لعبة نيوتن ، والذي تعود من خلاله الفنانة منى زكي، بعد فترة غياب عن الدراما التليفزيونية.

وجاءت أحداث الحلقة الأولى مشوقة، حيث دارت الأحداث حول شخصية هنا “منى زكي” التي تحاول استغلالها مسألة سفرها إلى أمريكا لحضور مؤتمر، لتضع مولودها الأول هناك أمل في الحصول على الجنسية الأمريكية، إلا أن هذا القرار يواجه بالرفض من قبل زوجها حازم “محمد ممدوح"، وبعد إقناعه بهذا الأم تنجح في الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ فى خطتها من خلال الحصول على مسكن بعد ان تهرب من الوفد الذى يرافقها من اجل حضور المؤتمر .

ويحاول زوجها حازم “ممدوح ” الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الامريكية لمرافقة زوجته ، الا أنه يتعرض الى النصب ، مما يجعله يطالبها بالعودة ، ولكنها تصر على استكمال خطتها.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

يشارك فى بطولة مسلسل لعبة نيوتن عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكى ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد، بالإضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى التى انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

كواليس مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن. مخرج ومؤلف مسلسل لعبة نيوتن

يتولى مسئولية إخراج وتأليف مسلسل لعبة نيوتن تامر محسن، والذى سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" والذى شارك فى بطولته كل من إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنان نيللى كريم.