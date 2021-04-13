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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منها فاتورة المحمول.. 10 أسباب تؤدي لوقف صرف الدعم السلعي

بطاقة التموين
بطاقة التموين

تعتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية على عدد من المحددات المتعلقة بمستوى الدخل والإنفاق بالنسبة لأصحاب البطاقات التموينية لتحديد غير المستحقين للدعم.


ويستعرض “ صدى البلد ” أسباب استبعاد عدد من الأشخاص من قواعد صرف المقررات السلعية الشهرية مع الإبقاء على صرف الخبز المدعم لهم، وتتمثل معايير الاستبعاد في التالي:


1-   امتلاك الأسرة لأكثر من سيارة، أو لسيارة واحدة حديثة.
2- من يقوم بدفع مصاريف مدراس 20 ألف جنيه فأكثر.
3-من يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/وات.
4-من يدفع فاتورة محمول 800 جنيه شهريًا فأكثر.
5-من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.
6-من يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
7-أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
8- من يسدد قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.
9-أصحاب الصادرات المرتفعة.
10- أصحاب الواردات المرتفعة.


وشهدت الفترة الأخيرة وجود بعض الأخطاء خلال عملية تنقية البطاقات وحذف غير المستحقين للدعم، لذا سمحت وزارة التموين لمن طالهم الحذف لأسباب غير صحيحة وسبق لهم تقديم تظلمات، ولديهم من المستندات ما يؤكد أحقيتهم للدعم بإعادة النظر في موقفهم.

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