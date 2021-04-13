المواصفات الأردنية تحصل على الاعتراف السعودي بمنح شهادات "حلال"

لتمرير منتجاتها الغذائية

حصلت مديرية شهادات المطابقة في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة، على شهادة الاعتراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال منح "شهادات حلال".

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء، ان مديرية شهادات المطابقة نجحت في تلبية المتطلبات اللازمة للحصول على هذا الاعتراف بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت أن هذا الاعتراف يمنح المزيد من الثّقة في شهادات "حلال" التي تصدرها مؤسسة المواصفات والمقاييس كما يفتح الأبواب أمام المنتجات الأردنية للمنافسة في الأسواق السعودية.

وأضافت أنه يساعد أيضا المصدرين من المصانع الغذائية الأردنية الذين سيحصلون على هذه الشهادة من خلال المؤسسة على تصدير منتجاتهم إلى أسواق السعودية بدون أي معوقات أو فحوصات إضافية على الحدود مما يعزز الثقة بالمنتج الأردني ويسهم بانسيابية وسهولة مروره عبر المنافذ الحدوديّة.

وأشارت إلى أن شهادة الاعتراف ستساهم في زيادة الصادرات الوطنية الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

يذكر أن مديرية شهادات المطابقة حاصلة أيضاً على الاعتماد الدولي من قبل هيئة الاعتماد الألمانية في مجالات منح شهادات المطابقة وعلامة الجودة الأردنية وشهادات الممارسات الزراعية الجيدة، ومنحت خلال عام 2020 ما يزيد على 35 شهادة حلال.

ودعت المؤسسة في بيانها المصنعين إلى الحصول على هذه الخدمة من خلال المؤسسة، ومراجعة الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.jsmo.gov.jo) للتعرف على تفاصيل عملية تقديم الخدمة والوثائق المطلوبة.