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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحجر الزراعي: ارتفاع صادرات مصر الزراعية بنسبة 10% عن العام الماضي| فيديو

الحجر الزراعي
الحجر الزراعي

قال المهندس السيد عباس، مدير المكتب الفني بالحجر الزراعي، أنه تمت زيادة الصادرات الزراعية لهذا العام بنسبة تصل إلى 10%  بكميات تصل الى  2.2 مليون طن، منوها إلى أن تلك الزيادة ت مبشرة جدا وخاصة في ظل جائحة كورونا التى اثرت على العالم كله فى جميع المجالات. 

 

وأضاف "مدير المكتب الفني بالحجر الزراعي"، عبر كاميرا اكسترا نيوز المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه توجد رؤية مبشرة في زيادة التصدير الزراعي خلال الفترة القادمة.

 

و كاشف أن من أهم الإجراءات التى اتخذها الحجر الزراعي خلال الفترة الماضية أنه تم البدء في تكويد المزارع التصديرية، بحيث يتم سهولة رصد الأماكن التى يحدث بها خلل، فعند وجود رفض لأى رسالة في الخارج تابعة للدولة، حينها يتم اكتشاف المشكلة وحلها على الفور بشرط أن يتم حلها من جذورها.

 

وأشار  السيد عباس، إلى أن تتبع قبول أو رفض المنتج بالخارج ساعد على وجود ثقة كبيرة في المنتج المصري، مضيفا أن الدول أصبحت على ثقة كبيرة من قدرات الحجر الزراعي بمصر على اتخاذ الإجراءات التصحيحية الكفيلة بوصول شحنات مطابقة لهم.

 

وأكد مدير المكتب الفني بالحجر الزراعي، أنه يتم العمل بالحجر الصحي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال دورات عمل،  حتى يتم المساهمة في زيادة التصدير، و تلبية المصدرين وأصحاب المحطات التصديرية.

 

وأوضح، أن المواصفات الفنية في الحجر الزراعي تتطاب مع مطالب الدول، فتختلف مواصفات ومطالب كل دولة عن الدولة الأخرى، كما أن يتم الحفاظ على أسس البروتوكول بين مصر وبين الدول الأخرى.

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