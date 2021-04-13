مصرع شاب بعد تناوله جرعة هيروين زائدة

لقي شاب مصرعه اثر تناوله جرعة هيروين زائدة بالاسماعيلية.

كشفت التحريات ان الشاب حاول الإبتعاد عن طريق المخدرات ودخل بالفعل لإحدي المصحات للعلاج، إلا ان رفقاء السوء هذه المرة كانو السبب في انهاء حياته بجرعة "هيروين" زائدة.



انتظم الشاب س.م 21 سنة داخل إحدي المصحات بمحافظة الإسماعيلية لفترة، إلي ان قرر الهرب منها واللجوء لصديق له بمدينة الإسماعيلية طالباً منه جرعة من المخدرات.



لم يرفض صديقه طلبه ومنحه "الجرعة" احتفالاً بعودته إلا انه لم تمر دقائق معدودة ليدخل الشاب في نوبة من التشنجات ويتوفي في الحال.



وتلقي اللواء ياسر نشات مدير امن الإسماعيلية إخطاراً من العميد ايهاب مصطفي مأمور قسم ثان الإسماعيلية يفيد مصرع شاب يدعي س.م.ع 21 سنة مقيم بالقاهرة اثر تناوله جرعة مواد مخدرة زائدة من مخدر الهيروين.



وانتقل ضباط البحث الجنائي بقسم ثان برئاسة المقدم مروان الطحاوي لمكان البلاغ وتبين ان الشاب كان محتجز داخل مصحة لعلاج الإدمان في قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

وبحسب التحريات نجح الشاب في الهرب من المصحة بالقفز من أعلي سور المصحة وتوجه لصديق له الذي منحه جرعة المواد المخدرة احتفالاً بعودته.



وأمر المستشار شريف معتز رئيس نيابة ثان وثالث بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب الانتهاء وتسليم الجثمان لذويه.