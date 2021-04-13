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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيقدملكم حاجة ماشًفتوهاش قبل كدة.. أمير كرارة يوجه رسالة شكر لـ محمد سامي

صدى البلد

حرص النجم امير كرارة علي توجية رسالة شكر للمخرج محمد سامي .

و كتب امير كرارة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : كل سنه وانتو طيبين ورمضان كريم علينا وشكرا للمخرج الكبير أخونا محمد سامي ، علي المجهود العظيم اللي فعلا هيقدملكم حاجه ماشًفتوهاش قبل كدا ، شكرا شركة سنرجي وتامر مرسي وحسام شوقي ونزار شاكر و أمير عبد العاطي ، وكل فريق الإخراج والتصوير والصوت والانتاج.

وأضاف :  شكرا للنجم أخويا أحمد السقا ونجومنا وأخواتنا وزمايلنا اللي شاركونا في المسلسل وشكر كبير للنجم الكبير اخونا تامر حسني وان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرم كل مسلسلات رمضان لأخواتنا النجوم الكبار .

يذكر أن المخرج محمد سامي، قال إن مسلسل "نسل الأغراب"  كان العمل معتمد على نجمين وهما الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة ، مؤكدا أن مش كل الناس عندها ثقافة جميع النجوم الكبار.

وأضاف سامي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون انني اعتبر نفسي محظوظ بالعمل مع احمد السقا وأمير كرارة لانهم محترفين ومحترمين وتعاملوا معي بهدوء كبير.

وتابع المخرج محمد سامي أن طبيعة الأدوار معقدة جدا مشيرا إلى أنه بهدوء النجمين احمد السقا وامير كرارة ساعدوني على النجاح في المسلسل.

وأشار سامي ، إلى أن  أدوار الشر هى الأدوار الملفتة أكثر ، مؤكدا أنه تم تقديمها بصورة مميزة.

أمير كرارة مسلسل نسل الاغراب اعمال محمد سامي احمد السقا

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