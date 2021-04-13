في أول أيام رمضان .. وصول طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بـ ٤ رجال للمحكمة

وصل منذ قليل طبيب الأسنان الشهير، "ب.س" ، إلى الدائرة 13 بجنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، لنظر أولى جلسات محاكمته بتهمة هتك عرض 4 رجال بالقوة.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق ، بإحالة طبيب الأسنان الشهير (محبوسًا) إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته ، فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.

وأقامت النيابة الدليل على المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة باطلاعها على هذا الهاتف.