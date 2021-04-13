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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تقبيل الزوجة في نهار رمضان يؤثر على صحة الصوم ؟ .. البحوث الإسلامية يجيب

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن قيام الرجل بتقبيل زوجته في نهار رمضان لا يُفسد صومه في هذه الحالة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان، هل يُفطر؟»، أن القبلة للزوجة في نهار رمضان لا تُفطر، إذا كان يملك إربه، أي أغلب لهواه وحاجته.

واستشهد بما ورد في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُقبل ويُباشر، وكان أملككم لإربه»، وعند المالكية: أنها تحرم إن خاف الإنزال، لذا يفرق بين الشاب والشيخ.

حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان


قال الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سابقا، إن الشرع جعل للصوم ضوابط وأحكاما ومن هذه الضوابط الإمساك عن المفطرات من الفجر وحتى غروب الشمس ومن هذه المفطرات الشهوة ودواعيها خاصة إذا أثرت وترتب عليها أمور كثيرة.

وأضاف في فتوى مسجلة على موقع دار الإفتاء أنه في حالة ما إذا قبل الزوج زوجته بقصد اللذة أو الشهوة فسد صومه ووجب عليه الكفارة والتوبة والاستفغار لله أم اذا كانت القبلة ليست بقصد الشهوة فقد أجمع بعض العلماء فهو مكروه شرعا ولا يبطل صومه.


وأوضح العجمي أنه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يُقبِل زوجاته في رمضان ولكن كما قالت السيدة عائشة رضوان الله عليها : أنه كان يملك "إربا" أي كان يستطيع التحكم في نفسه، وعلى ذلك فمن يعتقد انه لن يستطيع التحكم في نفسه وشهوته فلا يفعل وإن كان لديه القدرة على التحكم فلا مانع وإن كان تركه أفضل سدا للذرائع.

نصيحة علي جمعة للباحثين عن وسائل تسلية الصيام

حذر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، من قضاء ساعات الصيام برمضان في هذا الجو من التسلية.


وقال «جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن شهر رمضان المبارك هو فرصة عظيمة لإصلاح النفس والحال مع الله، والعودة إلى الفرقان والوضوح، فتكون فارقا بين الحق والباطل، جامعا لخصال الخير، نبيلا في صفات الأخلاق.


وأوضح أنه ينبغي أن نتذكر القواعد والمبادئ في رمضان والناس تجوع لله، وتترك عاداتها لله، وتعيش في هذا الجو الذي نرجو أن يكون جوا رحمانيًا وليس جوا شيطانيًا مليء باللهو كما أراده الأبالسة لله.


وأضاف: "احذر أيها المسلم أن تقضي ساعات صيامك في الجو الإبليسي بحجة تسلية الصيام، سلِ صيامك بذكر الله، والدعاء واعلم أن الله حرم عليك ما أباحه في غير الصيام من الطعام والشراب والشهوة المباحة، فمن باب أولى أن تتجنب ما حرمه عليه ولم يبحه في وقت من الأوقات كالنظر إلى المحرمات والإثارة والضجيج هناك وهناك".

 

حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان البحوث الإسلامية علي جمعة ساعات الصيام

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