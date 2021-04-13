في أول ايام رمضان.. إحباط طرح ٤ أطنان لحوم مستوردة فاسدة بالقاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط ٤ أطنان "لحوم مستوردة – كبدة" يُشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.