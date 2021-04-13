تعرف على حالة الطرق بالقاهرة في اليوم الأول من شهر رمضان

شهد اليوم الأول من شهر رمضان سيولة مرورية على كافة الأنحاء بمعظم شوارع وميادين القاهرة ، ما عدا بعض المحاور بشرق القاهرة التي تشهد مشروعات تطوير الطرق والكباري ، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور .

وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، وأن من بين تلك المناطق التي تشهد سيولة مرورية " وسط البلد وكوبري أكتوبر فى الاتجاهين ، وصلاح سالم و الاوتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع " الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وشارع شبرا وشارع القصر العيني" وميدان الخلفاوى .

أوضح المصدر بأن باقي المحاور تشهد كثافة متوسطة متحركة إلي طبيعية ، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب اى كثافات .

وتنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدي السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع إتباع تعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات ، خاصة بعد تركيب عدد من الرادارات الحديثة فى بعض المحاور بكافة قطاعات القاهرة .

وأكد المصدر أن هناك تكثيف من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفوري مع أي أزمة مرورية ، لافتا انه لا توجد أي حوادث أو أعطال مؤثرة حتى ألان .