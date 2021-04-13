ريال مدريد يعلن إصابة سيرجيو راموس بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، إصابة قائد الفريق سيرجيو راموس، بفيروس كورونا المستجد.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: “جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها سيرجيو راموس لفيروس كورونا إيجابية”.

وكان راموس قد تعرض لإصابة عضلية في العضلات الداخلية للساق اليسرى، خلال فترة التوقف الدولي الماضية، أبعدته عن مواجهتي ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، والكلاسيكو أمام برشلونة في الليجا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول، غدًا الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





