تعرف على ميعاد غلق نفق الأزهر خلال شهر رمضان

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة بأنه تقرر تغيير مواعيد فتح وغلق نفق الأزهر فى شهر رمضان المعظم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

وأوضح المصدر أن المواعيد الجديدة لتشغيل النفق سوف يتم تطبيقها بداية من اليوم “الثلاثاء” مع أول يوم صيام في الشهر الكريم كالتالي:

1. ستكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

2. يتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لأعمال الصيانة والنظافة.

3. يوما الخميس والجمعة يتم فتح النفقين دون توقف أو غلق إلا أثناء فترة الإفطار.

4. يتم غلق النفقين يوميًا قبل الإفطار بربع ساعة ويتم فتحه بعد الإفطار بربع ساعة.