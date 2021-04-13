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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يوجه بأمر هام بشأن التعليم

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي ، رئيس البرلمان العربي، على أهمية تطويع العلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا ، لخدمة البشرية خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

جاء ذلك خلال كلمته بأعمال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى التي عقدها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية ، التابع للبرلمان العربي، حول "بناء جسور التعاون بين العلوم والبرلمانات لخدمة الإنسانية والمجتمعات"، بمشاركة أعضاء المجالس والبرلمانات العربية.
 

وقال رئيس البرلمان العربي، إن القضية المطروحة للمناقشة تعد من أهم الموضوعات المثارة حالياً في المجتمع البرلماني الدولي، وذلك لخدمة الإنسانية بعيداً عن حسابات التربح منه، داعياً إلى ضرورة العمل من أجل استعادة مكانة العلم مرة أخرى وتوظيفه بشكل آمن في خدمة الاحتياجات الإنسانية ورفاهية الشعوب والمجتمعات، مع بحث السبل اللازمة لتجنب آثاره السلبية على البيئة.


وأعرب عن سعادته بمشاركة النائب الفرنسي المرموق "ميشيل لاريف"، والذي يعد صاحب فكرة إنشاء مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد البرلماني الدولي، والتي سيتم تشكيلها وإطلاق عملها في اجتماعات مايو القادم 2021م، مؤكداً حرص البرلمان العربي على المشاركة الفاعلة في هذه المجموعة.

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