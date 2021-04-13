في أول يوم رمضان .. توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية و 40 طن بطاطس بالبحيرة

شهر رمضان

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تعاونا متميزا مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم البدء فى توزيع ٢٠ الف كرتونة رمضان المتضمنة مواد غذائية و تموينية، بالإضافة إلى توزيع ٤٠ طن بطاطس بواقع شيكارة ٥ كيلو للأسر الأولى بالرعاية بقرى مبادرة حياة كريمة وكذا بمختلف المراكز تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي .

وأضاف المحافظ، أن سيتم خلال الفترة القادمة توزيع الاف كراتين المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة والتى تأثرت بفيروس كورونا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، واستمرارا تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

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