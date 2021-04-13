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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لفها على جمسه .. شاهد | ضبط مستلزمات طبية مع راكب عربي في مطار القاهرة

صدى البلد

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الثلاثاء ، محاولة راكب عربي تهريب كمية من سماعات الأذن التعويضية مخبأة على جسمه ، وذلك أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادما من لبنان.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف محمد محمود إبراهيم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد المسافرين عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

 

وكلف عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة ، والمشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، جورج صفوت فرج مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا ولم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف، وقام أسامة محمد دياب مدير الجمرك، بتكليف لجنة مكونة من جورج صفوت وسامي نبيل مأموري الجمرك، تحت إشراف "العميري" لتفتيش الراكب ذاتيا، وعثر علي 160 سماعة إذن تعويضية أسفل حزام طبي ملفوف علي وسط الراكب أسفل ملابسه التي يرتديها.

وأمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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