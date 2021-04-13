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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنى سويف: تخفيض ساعات العمل حفاظا على اعضاء هيئة التدريس والطلاب

جامعة بنى سويف: تخفيض ساعات العمل حفاظا على هيئة التدريس والطلاب

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والمترددين عليها.


وأضاف «منصور» في بيان، الثلاثاء، أنه تكرر تخفيض الساعات التدريسية (وجهًا لوجه) إلى النصف مع التركيز على التدريس عن بعد (أونلاين) طول شهر رمضان الكريم، كما قرر رئيس الجامعة تخفيض حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين في إدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومراكزها المختلفة إلى النصف بحيث لا تتجاوز نسبة الغياب 50% بكل قسم علمي أو إدارة أو وحدة أو مركز أو كلية، وبما لا يخل من حسن سير وانتظام العمل.


وقال رئيس الجامعة إنه يستثنى من ذلك المستشفيات الجامعية والإدارة العامة للشؤون الطبية والإدارة العامة للمدن الجامعية والأمن الإدارى والإدارة الهندسية.

وطالب رئيس الجامعة بالتزام كل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب العاملين بإدارة الجامعة وأفراد الأمن وغيرهم ارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم في مقر عملهم في الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومراكزها المختلفة.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أنه يحظر دخول الجمهور إلى الجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكزها المختلفة بدون ارتداء الكمامات الواقية، كما يحظر إقامه أي تجمعات أو نشاطات أو فعاليات خلال شهر رمضان، كما أكد أنه على جميع جهات الجامعة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة ومراعاة كل قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار فيروس كورونا وتطبيق كل قواعد السلامة والصحة المهنية، وعلى كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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من جانب آخر كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الطالب"محمد رمضان سيد" الطالب بالصف الثالث  الثانوي بمدرسةباها الثانوية المشتركة، وذلك بمناسبة حصوله على جائزة كأس الطالب المثالي في مسابقة "برنامج العباقرة " المذاع على قناة القاهرة والناس. 


جاء ذلك خلال استقباله "بمكتبه" للطالب الذي حضر بصحبة والده ومدير مدرسة باها الثانوية وإمام مسجد القرية،حيث أهداه المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية،تقديرا وتشجيعا له للاستمرار في التفوق والنبوغ العلمي والدراسي، معربا عن سعادته وحرصه على استقباله  وتكريمه، لحصوله هذه الجائزة وتفوقه على أقرانه من المرشحين من عدة مدارس مختلفة في برنامج يعد من البرامج البارزة والشهيرة في مجال تنظيم المسابقات العلمية والمعلومات العامة بين طلاب مصر. 

 من جهته عبر الطالب محمد رمضان عن تقديره الكامل لمحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم لهذه اللفتة الطبية والحرص على استقباله بمكتبه ومنحه شهادة تقدير وتحفيزه مادياً ومعنوياً ، لافتا إلى أن هذا التكريم سوف يكون حافزاً قويا لمواصلة التفوق والنبوغ العلمي  والحفاظ عليه ، وموجها رسالة شكر وتقدير  لأسرته ومعلميه  لدعمهم الكبير له.

 

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